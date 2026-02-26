Дефицит бюджетов российских регионов в 2025 году вырос в 3,6 раза и достиг рекордных 1,5 триллиона рублей

Совокупный дефицит бюджетов российских регионов в 2025 году вырос в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом (более чем на 1 триллион рублей) и достиг 1,478 триллиона рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты экспертов рейтингового агентства АКРА по данным Единого портала бюджетной системы.

Дефицит связан с тем, что темпы прироста трат регионов более чем вдвое превысили темпы прироста поступлений. Доходы регионов в 2025 году составили 22,6 триллиона рублей, а расходы — 24,1 триллиона рублей.

В 2024 году дефицит бюджетов регионов составлял 407 миллиардов рублей. Таким образом, в 2025 году этот показатель стал рекордным за все время наблюдений, пишет «Коммерсант».

По словам главы направления муниципальных рейтингов АКРА Ильи Цыпкина, 2025 год с дефицитом закончили 74 региона (против 50 в 2024-м). В абсолютном значении самый большой дефицит у Москвы (229 миллиардов рублей), затем с большим отрывом идут Ямало-Ненецкий (84 миллиарда рублей) и Ханты-Мансийский (72 миллиарда рублей) округа.

«Коммерсант» отмечает, что по итогам 2025 года в 55 регионах из-за ухудшения финансового результата предприятий заметно снизились сборы налога на прибыль (на 9%, или 493 миллиарда рублей).

Накануне глава правительства России Михаил Мишустин рассказал, что он вместе с Владимиром Путиным и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной «много часов» обсуждал решение проблемы дефицита российского бюджета. В 2025 году дефицит федерального бюджета составил 5,64 триллионов рублей или около 2,6% ВВП — в пять раз больше первоначального плана (0,5%). В 2026 году дефицит запланирован на уровне 3,786 триллиона рублей, или 1,6% ВВП.

Как власти РФ пытаются пополнить бюджет

