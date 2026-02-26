Бывшего фотографа штаба Навального Александра Струкова приговорили к шести годам колонии за фразу «Смерть Путину!»

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего волонтера и фотографа московского штаба Навального Александра Струкова к шести годам колонии по обвинению в «оправдании терроризма» (часть 1 статьи 205.2 УК), сообщает «Медиазона».

Наказание назначено по совокупности с приговором по первому делу Струкова. По словам его адвоката, фактически подсудимому добавили полтора года к предыдущему сроку.

Новое уголовное дело на Струкова завели из-за того, что в ноябре 2023 года после оглашения первого приговора он выкрикивал фразы: «Слава Украине! Смерть Путину!», а также оскорблял судей, требовал лишить себя российского гражданства и желал удачи украинским военным.

Эксперт-лингвист ФСБ Юрий Хомяков установил, что Струков в своем высказывании призвал к посягательству на жизнь Владимира Путина «и, соответственно, к террористической деятельности», пишет «Медиазона». Его выводы подтвердила эксперт Минюста Марина Петрова: «Фраза „Смерть Путину“! — это лозунг-призыв, описанный во многих лингвистических учебниках. Сравните „Смерть фашистским оккупантам“, „Смерть захватчикам“. Понятно, о чем идет речь».

«Не считаю себя экстремистом, террористом и виновным в чем-либо. Мне абсолютно не стыдно за прошлые написанные мною антивоенные и антигосударственные комментарии. Не стыдно мне и за политическое заявление, высказанное суде. Я не раскаиваюсь и не собираюсь менять своих взглядов, исправляться не намерен, штраф оплачивать не буду, если он будет назначен», — заявил Струков, выступая в суде с последним словом.

В ноябре 2023 года Александра Струкова, ранее сотрудничавшего с московским штабом Алексея Навального, приговорили к восьми годам колонии и штрафу в размере 200 тысяч рублей (позже в апелляции срок снизили до семи лет и десяти месяцев колонии, а штраф полностью отменили). Его обвиняли в публичных призывах к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК), возбуждении ненависти или вражды (пункт «а» части 2 статьи 282 УК), а также оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК).

Поводом для преследования фотографа стали комментарии под постами в телеграм-канале издания Znak.com. В постановлении о возбуждении дела говорилось, что комментарии начинаются со слов «Слава Украине!», «Долой власть чекистов…», «Всем с добрым утром, долой Путина!» и так далее.

В российских тюрьмах остаются десятки сторонников Алексея Навального Среди этих политзаключенных — студенты, адвокаты, журналисты, плавильщик и кардиохирург. Не забывайте о них

