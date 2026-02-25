Власти России предложили брать с бизнеса деньги за информацию о точном времени (то есть времени по атомным часам)

Минпромторг РФ предложил взимать плату за получение эталонных значений точного времени. Соответствующий документ размещен на портале проектов правовых актов, внимание на него обратил The Bell.

В законопроекте речь идет о высокоточных сигналах, синхронизированных с атомными часами — первичным государственным эталоном.

Эти сигналы используются в финансовой инфраструктуре, телекоммуникациях, энергетике, транспорте и оборонной сфере. Например, на биржах важна последовательность сделок, и точная временная метка в спорных ситуациях является юридически значимым фактором.

Сейчас высокоточные сигналы времени передаются бизнесу бесплатно, работа государственного эталона времени оплачивается из бюджета. Минпромторг предлагает ввести за использование его данных плату, которая будет направляться на деятельность и развитие самого эталона.

Фактически, пишет The Bell, правительство предлагает переложить на пользователей финансирование критического объекта инфраструктуры.

«Для обычного человека ничего не изменится напрямую: часы на телефоне останутся бесплатными. Но косвенный эффект очевиден — рост цен. Если платный доступ станет обязательным для банков, операторов связи и инфраструктурных компаний, их издержки вырастут. В масштабах отрасли даже небольшие тарифы превращаются в заметные суммы. Часть этих расходов может быть переложена на клиентов через комиссии, тарифы связи или стоимость услуг», — пишет The Bell.