В Смоленской области украинские дроны атаковали предприятие по производству азотных удобрений. Погибли четверо сотрудников

В Смоленской области четыре человека погибли в результате атаки украинских беспилотников на предприятие по производству азотных удобрений, сообщил глава региона Василий Анохин.

По его словам, под ударом оказалось ПАО «Дорогобуж» — это предприятие, которое входит в группу компаний «Акрон». По предварительной информации, в результате атаки погибли четверо сотрудников предприятия и ранены еще десять.

Анохин добавил, что рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта.

В сводке Минобороны России говорится, что в течение ночи над Смоленской областью были сбиты 14 украинских дронов.