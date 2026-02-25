Reuters: «Транснефть» сократила прием нефти примерно на четверть после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции в Альметьевске

«Транснефть» сократила объемы приема нефти в свою трубопроводную систему примерно на 250 тысяч баррелей в сутки после атаки украинских беспилотников на насосную станцию в Альметьевске, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о нефтеперекачивающей станции Калейкино в Альметьевском районе Татарстана. Ее пропускная способность, как отмечает Reuters, составляет около 1 миллиона баррелей в сутки. 23 февраля украинские беспилотники нанесли удар по станции. По словам одного из источников Reuters, в результате атаки загорелись два нефтерезервуара емкостью по 50 тысяч тонн каждый.

Масштаб ущерба пока не оценен, но, по словам источников Reuters, если повреждения окажутся серьезными, это может повлиять на объемы и качество экспорта российской нефти.

Трубопроводы из Калейкино обеспечивают поставки в крупные порты, включая Новороссийск и Приморск, а также в систему нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть идет в Венгрию и Словакию, пишет Reuters.

По словам одного из источников Reuters, сокращения в системе «Транснефти» в основном затронули поставки от татарстанского производителя «Татнефть».