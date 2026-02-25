Российский ракетный удар по Киеву попал на кадры, снятые астронавтами на МКС

Российский ракетный удар по Киеву, нанесенный 27 декабря 2025 года, был виден с Международной космической станции. Внимание на это обратил профильный сайт о космосе Universe Space Tech.

Соответствующее видео появилось в ютьюб-канале AstronautiCast, который публикует оригинальные таймлапсы на основе видео и фотографий, снятых на МКС и публикуемых NASA. Этот пятиминутный ролик был составлен из 3300 фотоснимков, сделанных камерой астронавта Кимия Юми.

Когда МКС пролетает над Киевом, видны вспышки взрывов в районе Трипольской ТЭС и вспышки от работы систем ПВО.

ISS Timelapse — From Brazil to Russia (26 Dec 2025) AstronautiCAST

В ночь на 27 декабря российские военные нанесли комбинированный удар дронами и ракетами по энергетической инфраструктуре Киева. В результате треть города осталась без теплоснабжения. Ранения получили пять человек.