На Wildberries нашли чехлы для телефонов с фотографиями детей, которые рассказывают об употреблении наркотиков

На маркетплейсе Wildberries обнаружили в продаже чехлы для айфонов с фотографиями детей, которые держат в руках таблички «Я торчу на героине» и «Я ***** гашиш».

Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на пользователей, пожаловавшихся на пропаганду наркотиков с помощью мемов. В карточках этих товаров встречались положительные отзывы.

Пресс-служба Wildberries сообщила, что карточки с чехлами уже заблокировали.

«Маркетплейс уделяет особое внимание безопасности и качеству продукции, представленной на витрине, и предоставляет необходимые для этого инструменты», — заявили в компании.