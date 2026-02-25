Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь куратором ядерных сил КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил своей 13-летней дочери Ким Чжу Э курировать ядерные силы страны. Об этом со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщает газета The Chosun Daily.

Согласно разведданым, Ким Чжу Э занимает пост «генерального директора ракетной программы» КНДР. В этой роли она приняла участие в съезде Трудовой партии Кореи, который прошел в феврале. Как отмечается, 13-летняя дочь главы КНДР получает отчеты от генералов и отдает им указания.

The Chosun Daily добавляет, что Ким Чжу Э регулярно появляется с отцом на публике, в том числе посещает полигоны и наблюдает за испытаниями. Источники издания в южнокорейских спецслужбах предполагают, что ее готовят в преемники Ким Чен Ыну. В частности, разведка уже фиксировала случаи, когда дочь главы КНДР высказывала свое мнение по некоторым политическим вопросам.

Власти Северной Кореи распространяют крайне мало информации о семье Ким Чен Ына. Считается, что у него есть еще двое сыновей, в том числе старший брат Ким Чжу Э — Ким Чен Чжу, родившийся в 2010 году.