Женская сборная США по хоккею отказалась приехать в Белый дом к Трампу. В разговоре с мужской сборной он заявил, что ему «придется» пригласить женскую команду

Женская сборная США по хоккею, завоевавшая золото на Олимпиаде в Италии, заявила, что не приедет в Белый дом по приглашению президента Дональд Трампа, сообщает NBC News.

24 февраля Трамп выступит с традиционным обращением к нации. Он пригласил в Белый дом мужскую хоккейную команду США, которая взяла золото на Олимпиаде. Во время звонка хоккеистам Трамп сказал: «Нам придется пригласить и женскую команду, вы же понимаете». После этого он пошутил, что его бы подвергли импичменту, если бы он не пригласил женскую команду.

В заявлении женской сборной США говорится, что команда «искренне благодарна» за приглашение и «глубоко признательна» за признание ее выдающихся достижений.

«Из-за сроков и ранее запланированных академических и профессиональных обязательств после Игр спортсмены не смогут принять участие в мероприятии», — говорится в заявлении.

По информации Associated Press, хоккеистки узнали о приглашении только поздно вечером 22 февраля, из-за чего им было затруднительно изменить свои планы.

Женская сборная США по хоккею взяла золото на Олимпийских играх в Италии, победив в финале канадскую команду в овертайме со счетом 2:1. Мужская сборная США в финале также обыграла команду Канаду в овертайме с аналогичным счетом.

Читайте также

Норвежец Йоханнес Клэбо выигрывает 11-е (!) олимпийское золото. Фигурист из США Илья Малинин падает — и побеждает казахстанец Михаил Шайдоров. Чехословацкий влчак Назгул финиширует на лыжной трассе Вот чем запомнится Олимпиада-2026. Фотографии

Читайте также

Норвежец Йоханнес Клэбо выигрывает 11-е (!) олимпийское золото. Фигурист из США Илья Малинин падает — и побеждает казахстанец Михаил Шайдоров. Чехословацкий влчак Назгул финиширует на лыжной трассе Вот чем запомнится Олимпиада-2026. Фотографии