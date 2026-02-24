Великобритания приняла крупнейший с начала войны пакет санкций против России

Правительство Великобритании в четвертую годовщину российского вторжения в Украину объявило о новых санкциях против России. В список вошли почти 300 компаний, физических и юридических лиц, а также суда «теневого флота».

В сообщении говорится, что Лондон продолжает давление на «важнейшие источники доходов России от энергоресурсов, включая экспорт нефти, и ключевых поставщиков военной техники, обеспечивающих продолжение боевых действий».

Британские власти назвали новый санкционный пакет крупнейшим с первых месяцев войны.

Под новые ограничения, в частности, попали девять российских банков: Почта банк, «Точка», Транскапиталбанк, Абсолют-банк, «Синара», «Аверс», Ланта-банк, «Ак Барс» и Фора-банк.

В санкционный список также включены «Транснефть», структуры «Росатома» Rosatom Energy Projects, REIN Engineering, Rusatom Overseas, предприятия по производству сжиженного природного газа «Криогаз-Высоцк» и «Газпром СПГ Портовая».

Санкции также введены против 48 судов, которые Великобритания причисляет к «теневому флоту» России.

Кроме того, санкции введены против 175 юридических лиц, связанных с компанией 2Rivers. Bloomberg отмечает, что сеть 2Rivers, связанная с азербайджанскими трейдерами Этибаром Эйюбом и Тахиром Гараевым, «сыграла важную роль в обеспечении поставок сотен миллионов баррелей российской нефти, несмотря на международные санкции».

Под санкции попали два грузинских телеканала — Imedi TV и POSTV. Как считает Лондон, они причастны к распространению «российской дезинформации».

