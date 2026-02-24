США ввели санкции против российского разработчика уязвимостей нулевого дня
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило 24 февраля, что включило в санкционные списки по России четырех человек и три компании.
Под санкции попала петербургская компания Operation Zero (ООО «Матрица») и ее руководитель Сергей Зеленюк.
В Госдепе заявили, что эта компания занимается разработкой уязвимостей нулевого дня (ранее неизвестных уязвимостей программного обеспечения) и позиционирует себя как продавец эксплойтов «для различных клиентов, включая правительство РФ». В 2025 году компания обещала заплатить до четырех миллионов долларов за взлом Telegram, сообщал The Insider.
По данным властей США, компания Зеленюка ранее купила за 1,3 миллиона долларов восемь эксплойтов, которые в 2022-2025 годах гражданин Австралии Питер Уильямс украл у своего работодателя, американского оборонного подрядчика.
Под санкции также попала компания Special Technology Services, зарегистрированная в ОАЭ, которую создал Зеленюк, чтобы работать со странами Азии и Ближнего Востока. По мнению Госдепа, Зеленюк основал компанию, чтобы обойти санкции против банков России.
Санкции также ввели в отношении трех человек, которые, по мнению США, связаны с Зеленюком. Это двое граждан России, помощница Зеленюка Марина Васанович и участник хакерской группы Trickbot Олег Кучеров, а также гражданин Узбекистана Азизджон Мамашоев.
По данным властей США, Кучеров и Мамашоев сотрудничали с Зеленюком. Кроме того, Мамашоев основал в ОАЭ компанию Advance Security Solutions — еще одного брокера эксплойтов.