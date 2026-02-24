«Служба поддержки» опубликовала архив интервью людей, пострадавших от войны. Это больше 150 свидетельств — 100 часов аудио, а также видео и фотографии
В четвертую годовщину начала большой войны России с Украиной проект «Служба поддержки» совместно с Zukunft Memorial и Kronika запустили сайт с публичным архивом свидетельств очевидцев войны.
На сайте «Вторжение России в Украину: архив личных свидетельств. Повседневность войны в устных рассказах, фотографиях, видео и переписках очевидцев» собрано более 150 свидетельств людей, которые столкнулись с последствиями войны и пережили оккупацию, обстрелы, потерю дома и близких, плен, эвакуацию, ранения.
В основу архива легли интервью, которые «Служба поддержки» публиковала в инстаграме и телеграме с весны 2022 года (всего их около 500). Однако из-за ограничений социальных сетей большую часть историй выкладывали в сокращенном виде.
В новом архиве они будут в полном формате: с исходными аудиозаписями (более 100 часов), расшифровками, а также фото и видео. Архив доступен на трех языках — украинском, русском и английском.