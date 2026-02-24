На войне с Украиной погиб бывший полковник МВД, который в 2004 году убил журналиста «Фонтанки»

Бывший заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией МВД по СЗФО, полковник полиции в отставке Михаил Смирнов погиб на войне с Украиной в результате атаки дрона-камикадзе, сообщает «Фонтанка» без указания источника информации.

По данным издания, Смирнов погиб около недели назад на границе Белгородской и Харьковской областей при наступлении российских войск. Последний раз на связь с близкими он выходил 14 февраля.

Михаила Смирнова арестовали в мае 2024 года. Он признался в подрыве автомобиля на Турухтанных островах в июне 1998 года (водитель машины погиб), а также в убийстве одного из своих агентов и журналиста «Фонтанки» Максима Максимова в 2004 году. Смирнов показал, где закопаны останки Максимова. В интервью «Фонтанке» Смирнов говорил, что из трех убийств он «искренне раскаивается» только в случае с Максимовым.

В 2024-м Смирнов заключил контракт с Минобороны и собирался уехать на войну — на офицерскую должность в штурмовом подразделении. Следствие отказалось отпускать его на фронт. Он обжаловал отказ в суде. «Фонтанка» узнала, что Смирнов все же отправился воевать в январе 2026 года.