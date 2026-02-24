«Медиазона» и «Би-би-си» подтвердили гибель более 200 тысяч российских военных на войне с Украиной

«Русской службе Би-би-си» и «Медиазоне» вместе с командой волонтеров к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину удалось установить имена 200 186 российских военных, погибших на войне.

Как отмечает «Би-би-си», за последний месяц число записей в базе, которую ведут журналисты, увеличилось на 35 тысяч человек, но это не связано с текущей ситуацией на фронте. «За прошедший месяц нам удалось сопоставить записи, собранные за несколько лет, с открытыми данными государственных баз — в первую очередь, со списками реестра наследственных дел», — поясняет издание.

Журналисты отмечают, что с «высокой долей уверенности можно сказать», что 2025 год стал самым кровопролитным для российской армии. «Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили имена 49 935 российских военных, погибших в прошлом году. В 2024 году погибли по меньшей мере 83 706 российских солдат и офицеров, но «массив пока еще необработанных некрологов, в которых в качестве даты гибели или даты похорон упоминается 2025 год, насчитывает еще десятки тысяч записей». По предварительной оценке, число погибших в прошлом году может превысить 90 тысяч человек.

Как пишет «Медиазона», 122,7 тысячи погибших российских военных относились к городскому населению, 57,2 тысячи — к сельскому. Крупные города и города-миллионники «войной почти не затронуты»: две трети погибших жили в населенных пунктах меньше 100 тысяч человек. По абсолютному числу погибших наверху списка идут Башкортостан (7,7 тысячи), Татарстан (6,8 тысячи) и Свердловская область (6,3 тысячи).

Среди крупных регионов первое место по потерям на душу населения занимает Тыва (476 человек на 100 тысяч населения), затем следуют Бурятия (400 погибших на 100 тысяч населения), Забайкальский край (362 на 100 тысяч), Республика Алтай (316 на 100 тысяч).

«Детальный анализ наших данных показывает, что чаще всего контракт подписывают жители малых городов и деревень, где стабильная и хорошо оплачиваемая работа в дефиците, а агитация местных властей может быть более напористой, чем в крупных городах. В распределении погибших по регионам чаще всего видна закономерность: чем выше уровень бедности, тем выше, как правило, показатель потерь», — говорится в материале «Би-би-си».

Демограф (он пожелал сохранить анонимность), проанализировав данные «Би-би-си» и «Медиазоны», отметил, что список регионов с высокой долей потерь во многом совпадает со списком регионов с низкой продолжительностью жизни. «Иными словами, на войну охотнее идут жители территорий, где вероятность умереть не своей смертью изначально высока. По оценке эксперта, людьми, подписывающими сейчас контракт, может двигать уже не столько бедность, сколько отсутствие перспектив, ощущение того, что терять все равно нечего», — отмечает издание.

