«Коммерсант» сообщил о планах VK закрыть свою школу для блогеров

Холдинг VK может закрыть свою программу обучения блогеров «Школа авторов», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на медиа- и IT-рынке, а также собеседника, близкого к компании.

По данным газеты, проект хотят закрыть для оптимизации бюджетов компании и в связи с недостатком пользовательского контента на платформе «VK Видео».

В самой компании отрицают планы по закрытию школы. Ее представитель заявил, что VK планирует усилить работу с авторами на всех платформах холдинга, а грантовые программы для авторов продолжат работу.

«Коммерсант» отмечает, что по итогам девяти месяцев 2025 года рост выручки VK замедлился до 10% (111,3 миллиарда рублей) год к году.

По мнению директора Института современных медиа Кирилла Танаева, закрытие проекта для блогеров может быть связано с тем, что изначальные цели для руководства VK не были достигнуты. «Судя по тому, что экономических результатов роста аудитории и числа авторов „VK Видео“ никто не спешит публиковать, вряд ли результат удовлетворяет всех участников процесса», — отметил он.

В Ассоциации блогеров и агентств (АБА) закрытие программы от VK связали с оптимизацией расходов и инвестиций в продукты, которые напрямую влияют на монетизацию и удержание аудитории. Там пояснили, что создание инфраструктуры для роста авторов — это долгий цикл, который сейчас компании пересматривают из-за давления на бюджеты.

В сентябре 2023 года VK объявила о запуске платформы «VK Видео». VK начал переманивать на свои платформы популярных блогеров и инфлюэнсеров, однако столкнулся с рядом сложностей, не позволяющих «VK Видео» наравне конкурировать с ютьюбом. С лета 2024 года в России начали «замедлять» ютьюб.

Согласно данным Brand Analytics на март 2025 года, которые приводит «Коммерсант», число российских авторов в YouTube составляло 5,3 миллиона человек, число авторов на платформе «VK Видео» — 400 тысяч человек.

