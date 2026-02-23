В Татарстане украинские дроны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции

Украинские дроны в ночь на 23 февраля атаковали промышленную зону в городе Альметьевск. Местная администрация сообщила, что в результате падения обломков сбитых беспилотников возник пожар. Люди не пострадали, «ведется работа по ликвидации последствий», заявила администрация Альметьевска, не уточняя подробности.

Украинские телеграм-каналы, а также Astra пишут, что удар был нанесен по нефтеперекачивающей станции у села Калейкино, которая принадлежит «Транснефти», и публикуют кадры сильного пожара.

Минобороны РФ утром 23 февраля заявило, что за ночь были сбиты 152 украинских беспилотника, в том числе три над республикой Татарстан.

Нефтеперекачивающая станция (НПС) «Калейкино» принадлежит «Транснефть — Прикамье». Это крупный узел в магистральной системе трубопроводов.

