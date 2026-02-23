В Казахстане бывшего священника РПЦ, выступавшего против войны, обвинили в хранении наркотиков и содержании притона

В Казахстане возбуждено уголовное дело против бывшего священника Русской православной церкви Иакова Воронцова, который осуждал российское вторжение в Украину и намеревался создать независимую от Московской патриархии церковь. Об этом пишет местное издание «Власть».

23 февраля Воронцов должен был выйти на свободу из изолятора при департаменте полиции Алматы, где он отбывал десять суток административного ареста по протоколу о «распитии алкогольных напитков или появлении в общественных местах в состоянии опьянения».

Вместо освобождения священника отправили на допрос в прокуратуру. Как сообщил журналистам адвокат Галым Нурпеисов, Воронцову предъявили обвинения в «хранении наркотиков без цели сбыта» (статья 296 УК Казахстана) и «содержании наркопритона» (статья 302 УК Казахстана).

Иаков Воронцов, родившийся в Казахстане, получил известность как первый священнослужитель РПЦ, который вел службу на казахском языке. После начала большой войны России с Украиной он опубликовал в соцсетях несколько постов, осуждающих представителей РПЦ, поддержавших российское вторжение.

В 2023 году Воронцов прекратил служение в РПЦ, заявив о травле за антивоенную позицию и критику отношения церкви к войне. Он анонсировал планы создания православной церкви, независимой от Московской патриархии. Казахстанские СМИ сообщали, что Воронцов получил отказ в государственной регистрации религиозного объединения и обжаловал его в суде.

В 2024 году на Воронцова посла анонимного доноса завели дело о «разжигании межконфессиональной розни», но в мае 2025 года оно было прекращено «за отсутствием состава преступления». В январе прихожане и представители Казахстанского митрополичьего округа, который подчиняется РПЦ, обратились к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой вновь завести на Воронцова дело о разжигании розни.

Послушайте подкаст «Медузы» о РПЦ во время войны

подкасты В РПЦ появились священники, которые берут в руки оружие — хотя это несовместимо с саном. Как война изменила церковь и что с ней будет дальше? 51 минута