Исландия планирует в 2026 году провести референдум о вступлении в ЕС

Исландия рассматривает возможность провести голосование по вопросу вступления в Евросоюз в 2026 году, а не в 2027-м, как планировалось ранее, сообщает Politico, ссылаясь на источники.

По данным издания, Исландия уже в августе может вынести на референдум вопрос о возобновлении переговоров о членстве в ЕС. Ожидается, что альтинг (исландский парламент) объявит дату голосования в ближайшие недели. Если исландцы проголосуют «за», их страна сможет присоединиться к ЕС раньше, чем любая другая страна-кандидат, сказал один из собеседников журналистов.

Власти Исландии, по выражению Politico, решили ускорить процесс «в период геополитических потрясений», в том числе после решения США ввести пошлины в отношении Исландии и угроз Дональда Трампа аннексировать Гренландию.

Один из чиновников ЕС сказал, что «маленькая страна», вероятно, с тревогой восприняла то, что Трамп во время форума в Давосе в январе четыре раза упомянул Исландию, когда говорил о Гренландии.

Ситуация стала острой в том числе после того, как Билли Лонг, кандидат Трампа на пост посла в Исландии, пошутил, что эта страна станет 52-м штатом США, а он будет губернатором.

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, в разгар финансового кризиса, когда три крупнейших банка страны обанкротились. Но в декабре 2013 года правительство заморозило переговоры, поскольку экономика Исландии быстро восстанавливалась. В 2015-м Рейкьявик попросил больше не рассматривать страну в качестве кандидата в члены ЕС.

Исландия занимает стратегически важное положение в Северной Атлантике, к югу от Северного полярного круга. У страны нет своей армии, в вопросах безопасности она полагается на членство в НАТО и двустороннее соглашение об обороне с США.

О политике США и Гренландии

Весь прошлый год Трамп пытался мирить другие страны, но в 2026-м, похоже, выбрал путь войны Александр Баунов — о том, как Венесуэла, Иран и Гренландия изменили стратегию президента США и что это значит для Кремля

О политике США и Гренландии

Весь прошлый год Трамп пытался мирить другие страны, но в 2026-м, похоже, выбрал путь войны Александр Баунов — о том, как Венесуэла, Иран и Гренландия изменили стратегию президента США и что это значит для Кремля