В подмосковной Истре отменили «Бакшевскую Масляницу», на которую пожаловались православные активисты. Она не состоится впервые за 40 лет

В Подмосковье отменили проведение «Бакшевской Масляницы» (такое написание используют ее организаторы), которая планировалась 22 февраля.

20 февраля организаторы заявили, что администрация муниципального округа Истра «не согласовала праздник и не рекомендовала его проведение». «В связи с этим «Бакшевская Масляница» вынуждена официально отказаться от роли организатора праздника в 2026 году», — говорилось в заявлении.

При этом организаторы отмечали, что по закону о митингах «Бакшевская Масляница» не должна получать согласование — она не относится ни к одному из видов публичных мероприятий. В администрации, в свою очередь, заявили, что еще в сентябре сообщили организаторам о необходимости получить согласования от полиции, МЧС, пожарной службы и медучреждений.

22 февраля поляну, где планировалась масленица, оцепили полицейские, сообщил телеграм-канал «Подмосква». Также на место прибыли активисты православного движения «Сорок Сороков», которые ранее называли «Бакшевскую масляницу» «языческим мероприятием», которое планируется в Истринском районе на «землях русской Палестины».

По словам организаторов, в 2025 году, когда проведение масленицы планировалось на этой же поляне, администрация сообщила, что это мероприятие на территории Истры будет «крайне нежелательным по ряду причин». «При этом были высказаны рекомендации для возможного проведения праздника в 2026-м году», — пишут организаторы, отмечая, что если бы администрация Истры высказалась «однозначно негативно», они бы не предприняли попыток вернуться на следующий год.

История «Бакшевской Масляницы» началась в 1986 году. Ее организовывала группа добровольцев из числа помощников реставраторов — участников общественного движения по восстановлению усадеб, исторических памятников и храмов. Названа масленица по имени одного из главных вдохновителей этой группы Михаила Бакшевского (он умер в 1998 году).

На сайте, посвященном масленице, говорится, что это «праздник людей, которым дорога история России, ее традиции, ее природа». Организаторы подчеркивают, что праздник опирается на русскую традиционную культуру, но не имеет ни религиозной, ни политической, ни идеологической подоплеки». Во время масленицы участники гуляют, поют народные песни и играют в игры, а традиционной частью праздника стало взятие снежного бастиона, который строят добровольцы. Каждый год «Бакшевская Масляница» проходит в новом месте, о котором участники узнают по «сарафанному радио».