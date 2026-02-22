Олимпийским чемпионом по хоккею стала сборная США. Это ее первое золото за 46 лет

Победителем мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии стала сборная США.

В финальном матче американцы выиграли у сборной Канады со счетом 2:1. Судьба игры решилась в овертайме в формате 3 на 3. В последний раз сборная США по хоккею выигрывала в финале Олимпиады в 1980 году в Лейк-Плэсиде.

Бронзу на Олимпийских играх 2026 года выиграла мужская сборная Финляндии. Накануне она победила Словакию в матче за третье место со счетом 6:1.

В хоккейном турнире на этих Олимпийских играх впервые с 2014 года выступают представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В этот раз Лига согласилась сделать паузу в регулярном чемпионате на время олимпийского турнира. Российскую сборную по хоккею на эту Олимпиаду не допустили.