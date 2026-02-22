На подлете к Москве сбили 20 дронов. Все четыре столичных аэропорта временно закрывались

Российские силы ПВО в течение четырех часов днем 22 февраля отразили атаку 20 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

О повреждениях или пострадавших в результате атаки не сообщается.

Во всех четырех московских аэропортах (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) в течение дня кратковременно ограничивали прием и отправку самолетов. Позже Росавиация сообщила, что аэропорты принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировками параметров временных ограничений».

Из онлайн-табло московских аэропортов следует, что многие рейсы задержаны, некоторые отменены, отмечает The Bell.