Российские войска нанесли удар дронами по Одессе. Повреждены жилые дома и лицей

В ночь на 21 февраля войска РФ атаковали беспилотниками Одессу, сообщает местная военная администрация.

В результате удара в Хаджибейском районе города разрушены два частных дома, еще в 12 зафиксированы повреждения.

В Приморском районе повреждены несколько многоквартирных жилых домов. В общей сложности под удар попали 115 квартир.

Кроме того, частично разрушен одесский лицей, в котором обучались более 200 детей. Здание является памятником архитектуры, заявили в городском департаменте образования и науки.

Также повреждены склады энергетической компании.

Пострадали два человека.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 21 февраля российские войска выпустили по Украине 120 ударных беспилотников и одну баллистическую ракету «Искандер-М». Украинские силы ПВО сбили или подавили 106 дронов. «Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых обломков на восьми локациях», — говорится в сообщении ВСУ.