Путин подписал закон, позволяющий блокировать связь по требованию ФСБ
Президент РФ подписал закон, который обязывает мобильных операторов блокировать сотовую связь и стационарный интернет по требованию ФСБ. Соответствующие поправки в закон «О связи» 18 февраля приняла Госдума.
В документе прописано требование ФСБ к операторам ограничивать интернет в случаях, «установленных нормативными правовыми актами президента РФ». Ответственность за блокировки с оператора связи в этих случаях снимается — даже если его действия нарушают договор с клиентом.
В первоначальной версии законопроекта говорилось, что спецслужба будет наделена новым правом «в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности», однако ко второму чтению документа в Госдуме эти формулировки исчезли.
Таким образом, принятый закон позволяет президенту РФ лично устанавливать условия для блокировки связи в стране или отдельно взятом регионе, не объясняя, есть ли для этого основания. Ранее власти объясняли необходимость принятия закона атаками украинских беспилотников.