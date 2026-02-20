Умер актер Эрик Дэйн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»

В возрасте 53 лет умер американский актер Эрик Дэйн, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление его семьи.

Дэйн умер менее чем через год после того, как стало публично известно, что у него диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое заболевание, поражающее нервную систему.

В заявлении семьи говорится, что свои последние дни Дэйн провел в окружении друзей, жены и двух дочерей.

Дэйн родился в Сан-Франциско в 1972 году. Незадолго до окончания школы он уехал в Лос-Анджелес, чтобы брать уроки актерского мастерства. Его дебютом стала роль в сериале «Спасенные звонком» в 1991 году. После этого он появлялся в сериалах «Женаты и с детьми», «Чудесные годы», «Зачарованные» и других.

Наиболее известен Дэйн по сериалу «Анатомия страсти» (Greyʼs Anatomy), где он сыграл роль доктора Марка Слоана. Всего он снялся в 145 эпизодах сериала. Он также сыграл роль Кэла Джейкобса в сериале «Эйфория» (Euphoria).