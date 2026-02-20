США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Американские военные обнаружили и отследили пять российских самолетов в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Об этом сообщило североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).

Неподалеку от Аляски были замечены два российских бомбардировщика Ту-95, два истребителя Су-35 и самолет-разведчик А-50. Для отслеживания и сопровождения российских самолетов США подняли два истребителя F-16, два F-35 и четыре самолета-заправщика KC-135.

«Российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не вторгались в суверенное воздушное пространство США или Канады. Такая активность России в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — говорится в сообщении NORAD.

Об аналогичных случаях американское командование сообщало, в частности, в феврале 2025 года, в апреле 2025 года, сентябре 2024 года и феврале 2023 года.

Зона идентификации противовоздушной обороны Аляски — участок международного воздушного пространства, начинающийся там, где заканчивается суверенное воздушное пространство США и Канады, отмечает CBS News. По данным NORAD, это «определенный участок международного воздушного пространства, требующий быстрой идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности».