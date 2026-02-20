NYT: близкий к семье Трампа инвестор рассказал о соглашении с «Новатэком» о разработке месторождения природного газа на Аляске

Американский инвестор Джентри Бич, связанный с семьей президента США Дональда Трампа, заявил The New York Times, что заключил тайное соглашение с российской компанией «Новатэк» о разработке месторождения природного газа на Аляске.

По словам Бича, речь идет об использование передвижной установки по производству сжиженного природного газа (СПГ), которая строится на предприятии «Новатэка» в Мурманской области.

Проект находится в ранней стадии и сталкивается с препятствиями, заявил инвестор, добавив, на данном этапе не будет раскрывать его детали.

О сделке, заявил инвестор, он договорился в 2025 году на встречах в Дубае и Европе с исполнительным директором «Новатэка» Леонидом Михельсоном, который как отмечает издание, не включен в санкционные списки США или Евросоюза. «Нам всем пора работать вместе», — сказал Бич, описывая себя как «несущего мир».

Бич — друг Дональда Трампа-младшего — старшего сына действующего президента США. В прошлом у Бича и Трампа-младшего были совместные бизнес-проекты, однако к сделке с «Новатэком», уверяет инвестор, сын президента США не причастен. Бич также заявил, что сейчас вообще не ведет бизнес с семьей Трампов.

В пресс-службе «Новатэка» американскому изданию заявили, что «действительно ведут переговоры о потенциальном использовании» своей технологии для сжижения природного газа на Аляске. Однако не подтвердили, что сотрудничают с Бичем. В компании также подчеркнули, что договоренности могут быть реализованы «только при поддержке властей США и России».

Если заявление Бича подтвердится, пишет The New York Times, речь будет идти о первом за последние несколько лет случае, когда крупный американский инвестор заключил соглашения с российской компанией.

В целом американские компании по-прежнему скептически относятся к ведению бизнеса с Россией, хотя власти РФ пытаются это изменить, отмечает издание. NYT также напоминает, что администрация Трампа осенью 2025 года ввела новые жесткие санкции в отношении российских нефтяных компаний.

Читайте также

Кремль обещает Трампу «величайшую сделку» в обмен на отмену санкций Сумма — 12 триллионов долларов (это шесть ВВП России). The Economist пишет, что такого не может быть

Читайте также

Кремль обещает Трампу «величайшую сделку» в обмен на отмену санкций Сумма — 12 триллионов долларов (это шесть ВВП России). The Economist пишет, что такого не может быть