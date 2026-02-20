Новые «иноагенты»: политолог Александр Кынев и журналист Владимир Севриновский

Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов». Ведомство включило в список политолога Александра Кынева и журналиста Владимира Севриновского.

Также в реестр попали:

журналист и писатель Аурен Хабичев,

политик Алексей Черемушкин,

«European Youth Forum» («Европейский молодежный формум»), который называет себя «крупнейшей платформой молодежных организаций в Европе».

По версии Минюста, новые фигуранты реестра «иноагентов» распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничали с другими «иноагентами» и выступали против российского вторжения в Украину. Некоторые из них живут за пределами России. Ведомство также считает это основанием для включения в список «иностранных агентов».

