Новые «иноагенты»: политолог Александр Кынев и журналист Владимир Севриновский
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов». Ведомство включило в список политолога Александра Кынева и журналиста Владимира Севриновского.
Также в реестр попали:
- журналист и писатель Аурен Хабичев,
- политик Алексей Черемушкин,
- «European Youth Forum» («Европейский молодежный формум»), который называет себя «крупнейшей платформой молодежных организаций в Европе».
По версии Минюста, новые фигуранты реестра «иноагентов» распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничали с другими «иноагентами» и выступали против российского вторжения в Украину. Некоторые из них живут за пределами России. Ведомство также считает это основанием для включения в список «иностранных агентов».