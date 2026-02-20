Бывшего президента Замбии не могут похоронить уже восемь месяцев. Потому что он не хотел, чтобы на похоронах был действующий президент

Спустя более чем через восемь месяцев после смерти шестого президента Замбии Эдгара Лунгу его тело все еще остается в похоронном бюро в ЮАР, где он умер, сообщает Associated Press.

На кладбище в столице Замбии, Лусаке, вырыта могила, где нынешний президент страны Хакаинде Хичилема надеялся похоронить Лунгу с государственными почестями. Однако Лунгу не хоронят, поскольку перед смертью он сказал членам своей семьи, что Хичилема никогда не должен приближаться к его телу.

Этот спор рассматривали в судах Замбии, которые неоднократно принимали сторону действующего президента, однако семья Лунгу настаивает, чтобы Хичилема не участвовал в похоронах.

Как указывает AP, этот спор вызывает много вопросов в Замбии, где обычаи требуют, чтобы умершего похоронили быстро и с достоинством.

По выражению агентства, это отражает духовную борьбу между Хичилемой, который в августе будет переизбираться на пост президента, и Лунгу, который, по мнению ученых и религиозных лидеров, якобы борется за возвращение из мертвых.

Хакаинде Хичилема в 2021 году сменил Эдгара Лунгу на посту президента, который тот занимал с 2015 года.

Эдгар Лунгу умер 5 июня 2025 года.