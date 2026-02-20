Автомобиль с туристами провалился под лед на озере Байкал. Есть погибшие

На озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль УАЗ, перевозивший девять человек, сообщили в управлении Следственного комитета по Иркутской области.

По данным СК, в результате происшествия есть погибшие. Их число в СК не назвали. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ) и халатности (часть 3 статьи 293).

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в автомобиле находились иностранные туристы. По предварительным данным, один турист смог выбраться из машины, остальные погибли. «Напоминаю, что ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещен», — добавил губернатор.

Издание IRK.ru сообщает, что погибли семь человек. Предположительно, в машине находились туристы из Китая.