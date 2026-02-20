Перейти к материалам

Американка Алиса Лью выиграла золото Олимпиады в женском фигурном катании. Аделия Петросян допустила падение и стала шестой

Источник: Meduza

Американка Алиса Лью Алиса Лью заняла первое место в женском фигурном катании в личном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии. По сумме двух программ она получила 226,79 балла.

Российская фигуристка Аделия Петросян, выступающая как нейтральный атлет, стала шестой, она ошиблась во время исполнения четверного тулупа.

Первые места заняли:

  1. Алиса Лью (США) — 226,79 балла
  2. Каори Сакамото (Япония) — 224,90
  3. Ами Накаи (Япония) 219,16
  4. Моне Чиба (Япония) — 217,88
  5. Эмбер Гленн (США) — 214,91
  6. Аделия Петросян (Россия) — 214,53

Уроженка России Анастасия Губанова, представляющая Грузию, стала девятой.

Российские фигуристы впервые с 1960 года остались без медалей на Олимпиаде, пишет «Спортс». На Играх-2026 из россиян выступили только одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.