Американка Алиса Лью выиграла золото Олимпиады в женском фигурном катании. Аделия Петросян допустила падение и стала шестой

Американка Алиса Лью Алиса Лью заняла первое место в женском фигурном катании в личном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии. По сумме двух программ она получила 226,79 балла.

Российская фигуристка Аделия Петросян, выступающая как нейтральный атлет, стала шестой, она ошиблась во время исполнения четверного тулупа.

Первые места заняли:

Алиса Лью (США) — 226,79 балла Каори Сакамото (Япония) — 224,90 Ами Накаи (Япония) 219,16 Моне Чиба (Япония) — 217,88 Эмбер Гленн (США) — 214,91 Аделия Петросян (Россия) — 214,53

Уроженка России Анастасия Губанова, представляющая Грузию, стала девятой.

Российские фигуристы впервые с 1960 года остались без медалей на Олимпиаде, пишет «Спортс». На Играх-2026 из россиян выступили только одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.