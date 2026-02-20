Американка Алиса Лью выиграла золото Олимпиады в женском фигурном катании. Аделия Петросян допустила падение и стала шестой
Источник: Meduza
Американка Алиса Лью Алиса Лью заняла первое место в женском фигурном катании в личном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии. По сумме двух программ она получила 226,79 балла.
Российская фигуристка Аделия Петросян, выступающая как нейтральный атлет, стала шестой, она ошиблась во время исполнения четверного тулупа.
Первые места заняли:
- Алиса Лью (США) — 226,79 балла
- Каори Сакамото (Япония) — 224,90
- Ами Накаи (Япония) 219,16
- Моне Чиба (Япония) — 217,88
- Эмбер Гленн (США) — 214,91
- Аделия Петросян (Россия) — 214,53
Уроженка России Анастасия Губанова, представляющая Грузию, стала девятой.
Российские фигуристы впервые с 1960 года остались без медалей на Олимпиаде, пишет «Спортс». На Играх-2026 из россиян выступили только одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.