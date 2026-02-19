Власти Петербурга на 500 тысяч повысили единовременную выплату при заключении контракта с Минобороны РФ — теперь она составляет 4,1 миллиона рублей. Это второе повышение за неделю, отмечают «Фонтанка» и «Ротонда».

Накануне, 18 февраля, выплату повысили на миллион рублей — до 3,6 миллиона рублей. Таким образом, вместе с федеральной выплатой 400 тысяч рублей заключивший контракт получит 4,5 миллиона рублей.

Оба раза повышение произошло за счет регионального бюджета. В комитете по соцполитике «Ротонде» сказали, что не комментируют, почему выплату решили поднять именно таким способом.

Как отмечает издание, объявление о повышении выплат появилось в том числе в телеграм-канале «Военмеха», где студентам предлагают уйти в беспилотные войска.

Теперь в Петербурге самые высокие единовременные выплаты при заключении контракта. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ, там общая единовременная выплата с учетом средств из федерального бюджета составляет 4,1 миллиона рублей.

В последние месяцы министерство обороны РФ выстраивает систему агитации среди студентов, в том числе тех, кому грозит отчисление. Учащихся уговаривают идти служить в недавно созданные войска беспилотных систем, обещая им льготные условия службы, выплаты и академический отпуск. Правозащитники отмечали, что вуз не может давать такие гарантии. По их словам, фактически студентам предлагают обычный контракт, заключив который они рискуют остаться на фронте до конца войны с Украиной.

