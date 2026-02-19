В Липецкой области на заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха, который открыли в декабре

В Липецкой области на заводе «Моторинвест», где собирают китайские электромобили, обрушилась крыша одного из цехов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Под завалами, по данным губернатора, могут находиться люди. На место происшествия направлены аварийно-спасательные службы.

По предварительной информации, сообщил Артамонов, причиной обрушения стало скопление снега на крыше цеха.

«Моторинвест», расположенный в селе Гребенкино Краснинского района Липецкой области, с сентября 2022 года специализируется на выпуске электромобилей китайской компании Dongfeng (бренд Evolute).

Крыша, по данным Mash, обрушилась в сварочном цеху. Из-под завалов спасены пять человек, пишет 112, угрозы их жизням нет. Сварочный цех был открыт в начале декабря, сообщали местные СМИ.

Завод приостановил работу.