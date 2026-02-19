Трамп продлил на год санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год ограничения, введенные против России из-за вторжения в Украину, следует из данных Федерального реестра США.

Речь идет о санкциях США, введенных в 2014, 2018 и 2022 годах.

«Действия и политика [властей России], о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в документе. Он был подписан 18 февраля.

Власти США продлили санкции, несмотря на продолжающиеся трехсторонние переговоры о завершении российско-украинской войны. Вашингтон выступает в них посредником.

Издание The Economist 17 февраля опубликовало статью о «величайшей сделке», которую Россия якобы пообещала США в обмен на снятие санкций. По данным журналистов, соглашение обсуждали спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Дмитриев заявил, что публикация The Economist — это «фейковый вброс».