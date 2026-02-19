Reuters: Госдеп США разрабатывает портал, который позволит жителям других стран смотреть запрещенный у них контент

Государственный департамент США разрабатывает портал, который позволит жителям других стран, в том числе стран Европы, просматривать запрещенный на их территории контент.

Портал, сообщили Reuters три источника, планируется разместить по адресу freedom.gov. По словам одного их собеседников агентства, рассматривается возможность использования VPN, чтобы маскировать трафик под американский. Источник подчеркнул, что на сайте не будет отслеживаться активность пользователей.

По данным собеседников издания, проект портала, дающего доступ к запрещенной в других странах информации, США собирались представить на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в середине февраля. Однако от этих планов отказались. По какой причине, Reuters выяснить не удалось.

Официально в пресс-службе Госдепартамента США на запрос агентства сообщили, что у ведомства нет специальной программы для обхода запретов в Европе, добавив при этом, что «цифровая свобода является приоритетом для Госдепартамента, и это включает в себя распространение технологий обеспечения конфиденциальности и обхода цензуры, таких как VPN». В Госдепе отрицают, что какое-либо объявление, которое планировалось сделать на Мюнхенской конференции, было отложено.

Власти США ранее неоднократно заявляли об ущемлении свободы слова в Европе и «подавлении правых политиков, в том числе в Румынии, Германии и Франции», напоминает Reuters. Агентство отмечает, что запуск портала, фактически провоцирующего пользователей нарушать законодательство, может еще больше осложнить отношения США и стран Европы.

