Россиянин Никита Филиппов выиграл серебряную медаль в соревнованиях ски-альпинистов на Олимпиаде-2026.

23-летний спортсмен прошел дистанцию за 2 минуты и 35.55 секунды, отстав от победителя, испанца Ориола Кардоны Колла на 1,52 секунды.

Это первая медаль для спортсменов из России на нынешней Олимпиаде.

Ски-альпинизм впервые попал в программу Олимпийских игр. Этот относительно новый вид спорта представляет собой разновидность многоборья: сначала спортсмены должны подняться на гору, а затем следует скоростной спуск на лыжах к финишу.

Российские спортсмены из-за войны России с Украиной участвуют в Олимпиаде как нейтральные атлеты. Всего из России на игры квалифицировались 13 человек.