Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению по делу о мятеже

Центральный окружной суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в организации мятежа. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Обвинение просило приговорить его к смертной казни.

Суд также вынес приговоры и другим фигурантам дела, передает BBC News. Среди них — бывший министр обороны страны Ким Ён Хён, которому назначили 30 лет лишения свободы. Бывшего командующего разведкой Ро Сан Вона приговорили к 18 годам тюрьмы, экс-начальника полиции Чо Джи Хо — к 12 годам.

Юн Сок Ёль в начале декабря 2024 года ввел в Южной Корее военное положение, объяснив это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы».

Военное положение действовало несколько часов — его отменил парламент. Вскоре парламентарии проголосовали за импичмент президента. Юн Сок Ёля отстранили от власти, а затем арестовали.

Читайте также

Что происходит в Южной Корее? Президент страны объявил военное положение, а парламент его уже отменил (но это неточно) Пытаемся разобраться с корееведом Федором Тертицким

Читайте также

Что происходит в Южной Корее? Президент страны объявил военное положение, а парламент его уже отменил (но это неточно) Пытаемся разобраться с корееведом Федором Тертицким