В Белгородской области предложили разрешить тратить материнский капитал на генераторы энергии

В Белгородскую областную думу внесли законопроект, который предлагает разрешить использовать региональный материнский капитал на покупку резервных генераторов энергии. Документ внес председатель думы Юрий Клепиков, передает «Бел.ру».

Инициативу планируется обсудить на заседании думы 19 февраля.

В Белгородской области региональный материнский капитал выплачивается многодетным семьям за третьего и последующего детей. В 2026 году его сумма составила 150 тысяч рублей.

Сейчас эти деньги можно тратить на покупку или строительство жилья, капитальный ремонт, стройматериалы и погашение жилищных кредитов, а также приобретать на них газовое или электрооборудование.

В последние недели ВСУ регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру Белгорода и области, из-за чего в регионе отключается свет, что также приводит к перебоям с подачей воды и отопления.

Войска РФ с начала большой российско-украинской войны постоянно наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате российских атак зимой 2025-2026 годов сотни частных и многоэтажных домов в Киеве оставались без света, тепла и воды.