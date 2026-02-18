Прокурор запросил два года условно для рэпера Гуфа по делу о конфликте в бане

Гособвинение просит смягчить уголовную статью для рэпера Алексея Долматова (Гуф) с «грабежа» на «самоуправство» и назначить ему два года условного срока. Об этом заявил прокурор во время прений по уголовному делу рэпера в Наро-Фоминском суде Московской области.

Такой же условный срок прокуратура попросила назначить другу Гуфа Геворгу Саруханяну.

Уголовное дело о грабеже в отношении Долматова и Саруханяна возбудили после конфликта, произошедшего в бане в подмосковной деревне Малые Горки в октябре 2024 года. По версии следствия, рэпер и его друг отобрали айфон у брата администратора банного комплекса — 27-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, который находился не при исполнении.

Как писали СМИ, конфликт возник из-за того, что брат администратора снимал рэпера и его знакомого на телефон после того, как те отказались оплатить штраф за курение. В итоге, утверждало следствие, Саруханян скручивал и удерживал руки потерпевшего, а Долматов угрожал ему физическим насилием и не менее двух раз ударил в лицо.

После возбуждения уголовного дела рэпер находился под подпиской о невыезде. На суде он отказался признать вину, заявив, что «хищения телефона не совершал».