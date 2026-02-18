Проект «Открытое пространство», помогавший политзаключенным и активистам, сообщил о закрытии после объявления «иноагентом»

Проект «Открытое пространство» объявил, что прекращает свою работу после того, как Минюст РФ внес его в реестр «иностранных агентов». Об этом рассказала соосновательница проекта Александра Крыленкова.

По ее словам, она была готова к тому, что «Открытое пространство» или ее лично признают «иноагентом», это не должно было повлиять на работу проекта. Однако Минюст включил в список участников проекта людей, которые «очень давно не имеют и некоторые почти не имели отношения к работе пространства».

«То есть за любое нарушение организацией в подаче отчетности или чертовой маркировки страдать будут люди, которые на это не подписывались. Ставить плашки на каждую публикацию, во-первых, противно, во-вторых, сложно, а в-третьих, часто бывает бессмысленно, а за любое нарушение — смотри пункт первый — страдают люди, которые не могут на это повлиять. Поэтому мы с командой приняли решение о закрытии Открытого Пространства. Наши паблики и площадки будут закрыты», — написала Крыленкова.

Проект «Открытое пространство» был запущен весной 2012 года в Санкт-Петербурге. Изначально это была площадка для встреч независимых наблюдателей и гражданских активистов. Со временем при площадке появились юридическая служба, а также правозащитная и психологическая поддержка. «Наши юристы консультировали по вопросам давления в вузах, давления на работе, перехода границы, помогали с составлением документов. Потом мы стали помогать группам поддержки политзаключенных: составлять документы для суда, для места лишения свободы», — рассказывал сооснователь проекта Илья Ершов. В 2021 году «Открытое пространство» начало работать в Москве.

Минюст включил «Открытое пространство» в реестр «иноагентов» 13 февраля. Ведомство утверждало, что проект распространял материалы «иноагентов» и «нежелательных» организаций, а также недостоверную информацию о решениях российской власти.