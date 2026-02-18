С начала 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России не менялись, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет», — сказал глава ФАС на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным (цитата по ТАСС).

Рост сумм в счетах за ЖКХ, по его словам, может быть связан с увеличением потребления электроэнергии и тепла в зимний период, а не с пересмотром тарифов.

Шасколький добавил, что в России «действуют механизмы защиты граждан», а именно система адресных субсидий в случае, если расходы на оплату коммунальных услуг превысили максимально допустимую долю в совокупном доходе граждан (на федеральном уровне порог установлен на уровне 22%).

С начала 2026 года россияне массово жалуются на неравномерный рост цен на коммунальные услуги. Официально с 1 января 2026 года тарифы на услуги ЖКХ во всех регионах России выросли на 1,7%, однако во многих случаях суммы в платежках, которые россияне получили за январь, оказался намного больше.

С 1 октября тарифы ЖКХ планируется поднять еще раз — на 8-19,7% в зависимости от региона.

Что россияне думает о росте платежей за ЖКХ

Удивился, ошалел, матерился, заплатил Читатели «Медузы» пережили весь спектр эмоций от повышения тарифов ЖКХ в начале года. Сравните свои платежки с соседскими в результатах нашего опроса

