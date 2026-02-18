Перейти к материалам

Аделия Петросян стала пятой по итогам короткой программы на Олимпиаде

Источник: Meduza

Россиянка Аделия Петросян заняла пятое место по итогам выступлений фигуристок в короткой программе в личном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии.

В своей короткой программе Петросян чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа и получила 72,89 балла.

По ходу турнира Петросян лидировала, однако затем несколько фигуристок обошли ее по баллам.

Первые шесть мест в короткой программе заняли:

  1. Ами Накаи (Япония) — 78,71 балла,
  2. Каори Сакамото (Япония) — 77,23,
  3. Алиса Лью (США) — 76,59,
  4. Монэ Тиба (Япония) — 74,00,
  5. Аделия Петросян (Россия) — 72,89,
  6. Анастасия Губанова (Грузия) — 71,77.

Произвольная программа фигуристок на Олимпиаде запланирована на 19 февраля.