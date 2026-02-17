Во Всеволжском районе Ленинградской области произошел взрыв в военной комендатуре. Телеграм-каналы сообщают, что под завалами остаются люди
Обновление: 47news сообщает, что при взрыве в Сертолово погибли три человека. По данным 112, тело третьего погибшего найдено при разборе завалов.
В здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области произошел взрыв. Его причина пока неизвестна.
Телеканал 78 сообщает в телеграме, что второй и третий этажи здания комендатуры в городе Сертолово частично обрушились, погибли два человека. Под завалами, по данным 78, могут находиться еще три или четыре человека.
112 пишет, что под завалами могут находиться четыре человека.
Mash сообщает, что взрыв произошел около 14:20 мск на третьем этаже здания комендатуры. Экстренные службы разбирают завалы.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что «поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания». Из поста в телеграме следует, что взрыв произошел в здании «военной полиции на территории военной части в Сертолово».