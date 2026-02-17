Во Всеволжском районе Ленинградской области произошел взрыв в военной комендатуре. Телеграм-каналы сообщают, что под завалами остаются люди

Обновление: 47news сообщает, что при взрыве в Сертолово погибли три человека. По данным 112, тело третьего погибшего найдено при разборе завалов.

В здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области произошел взрыв. Его причина пока неизвестна.

Телеканал 78 сообщает в телеграме, что второй и третий этажи здания комендатуры в городе Сертолово частично обрушились, погибли два человека. Под завалами, по данным 78, могут находиться еще три или четыре человека.

Телеграм канал «Дорожный Контроль СПБ | ЛО»

112 пишет, что под завалами могут находиться четыре человека.

Mash сообщает, что взрыв произошел около 14:20 мск на третьем этаже здания комендатуры. Экстренные службы разбирают завалы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что «поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания». Из поста в телеграме следует, что взрыв произошел в здании «военной полиции на территории военной части в Сертолово».