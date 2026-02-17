В обязательную программу российских школ включат «Обучение служением»

С нового учебного года в России в обязательный школьный предмет «индивидуальный проект» включат программу «Обучение служением. Первые», пишет РБК, со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова, поступившее в редакцию.

Эта программа, которой занимаются платформа «Добро.рф» вместе с , появилась в школах в России в 2024 году, но пока осуществлялась лишь в рамках внеурочной деятельности.

На сайте программы перечислены десятки проектов, к которым предлагается присоединиться школьникам, часть из них связана с «увековечиванием памяти героев ». Среди других проектов — помощь пожилым людям в освоении цифровых технологий, организация исследований общественного мнения и написание статей в «Рувики» — онлайн-энциклопедию, которой российские власти хотят заменить «Википедию».

За участие в программе «Обучение служением. Первые» школьники могут получить до 25 волонтерских часов на платформе «Добро.рф». При поступлении в высшие учебные заведения волонтерская деятельность приносит дополнительные баллы к результатам ЕГЭ — от 1 до 10 в зависимости от вуза.

«Индивидуальный проект», частью которого с нового учебного года станет «Обучение служением. Первые», обязательный элемент учебного плана в старших классах российских школ. Предполагается, что в его рамках ученики проводят исследовательскую или творческую работу под руководством учителя, а затем защищают ее.

