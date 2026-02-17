Умер писатель Дмитрий Бавильский

Умер писатель, литературный критик и журналист Дмитрий Бавильский. Ему было 57 лет. О смерти Бавильского в частности сообщил литературовед, историк литературы Николай Подосокорский.

Anton Obolensky / Wikimedia Commons

Бавильский родился в 1969 году в Челябинске. Был замглавного редактора журнала «Уральская новь» (1995–1999), работал в изданиях «Взгляд» и «Частный корреспондент». Его статьи выходили в «Литературной газете» и «Независимой газете», журналах «Знамя», «Октябрь», «Урал» и «Уральская новь». Бавильский был автором и редактором в The Art Newspaper Russia (2014–2017) и в журнале «Топос» (2001–2012).

Бавильский — автор нон-фикшена, в том числе книг «Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи твиттера в шести частях и 35 городах» и «До востребования. Беседы с современными композиторами».

Бавильский автор романов:

«Вавилонская библиотека»

«Семейство паслёновых»

«Едоки картофеля»

«Ангелы на первом месте»

«Нодельма»

«Последняя любовь Гагарина»

«Красная точка»

«Семейство пасленовых», «Едоки картофеля» и «Ангелы на первом месте», попадали в списки претендентов на престижные российские книжные премии.

Произведения Бавильского в жанре нон-фикшн

«Личное дело Павла Рабина» (совместно с Виктором Новичковым)

«Скотомизация. Беседы с Олегом Куликом»

«Вавилонская шахта. Слушать. Смотреть. Писать: 25 картин, 34 опуса и три скульптуры»

«Художественный дневник»

«Сад камней. Художественный дневник»

«Чужое солнце»

«До востребования. Беседы с современными композиторами»

«Посёлок. Романное пространство. Почти без вымысла»

«Музей воды. Венецианский дневник эпохи твиттера»

«Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи твиттера в шести частях и 35 городах»

Бавильский дважды становился лауреатом премии журнала «Новый мир», в том числе за «Художественный дневник».