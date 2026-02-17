Умер писатель Дмитрий Бавильский
Умер писатель, литературный критик и журналист Дмитрий Бавильский. Ему было 57 лет. О смерти Бавильского в частности сообщил литературовед, историк литературы Николай Подосокорский.
Бавильский родился в 1969 году в Челябинске. Был замглавного редактора журнала «Уральская новь» (1995–1999), работал в изданиях «Взгляд» и «Частный корреспондент». Его статьи выходили в «Литературной газете» и «Независимой газете», журналах «Знамя», «Октябрь», «Урал» и «Уральская новь». Бавильский был автором и редактором в The Art Newspaper Russia (2014–2017) и в журнале «Топос» (2001–2012).
Бавильский — автор нон-фикшена, в том числе книг «Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи твиттера в шести частях и 35 городах» и «До востребования. Беседы с современными композиторами».
Бавильский автор романов:
- «Вавилонская библиотека»
- «Семейство паслёновых»
- «Едоки картофеля»
- «Ангелы на первом месте»
- «Нодельма»
- «Последняя любовь Гагарина»
- «Красная точка»
«Семейство пасленовых», «Едоки картофеля» и «Ангелы на первом месте», попадали в списки претендентов на престижные российские книжные премии.
Произведения Бавильского в жанре нон-фикшн
- «Личное дело Павла Рабина» (совместно с Виктором Новичковым)
- «Скотомизация. Беседы с Олегом Куликом»
- «Вавилонская шахта. Слушать. Смотреть. Писать: 25 картин, 34 опуса и три скульптуры»
- «Художественный дневник»
- «Сад камней. Художественный дневник»
- «Чужое солнце»
- «До востребования. Беседы с современными композиторами»
- «Посёлок. Романное пространство. Почти без вымысла»
- «Музей воды. Венецианский дневник эпохи твиттера»
- «Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи твиттера в шести частях и 35 городах»
Бавильский дважды становился лауреатом премии журнала «Новый мир», в том числе за «Художественный дневник».