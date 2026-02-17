В возрасте 84 лет умер Джесси Джексон — проповедник, политический активист и один из самых влиятельных темнокожих лидеров США во второй половине XX века. Он был соратником Мартина Лютера Кинга и его преемником в качестве фактического лидера движения за гражданские права темнокожих после убийства Кинга в 1968 году.

Джесси Джексон в 2022 году Jamie McCarthy / Getty Images

Джексон никогда не занимал государственных постов, за исключением теневого сенатора от округа Колумбия (1991–1997), то есть представителя столичного округа в сенате США без права голоса. В 1984 и 1988 годах он баллотировался в президенты от Демократической партии — и стал первым темнокожим, получившим миллионы голосов на праймериз.

Джесси Джексон считался самым политически влиятельным темнокожим американцем в период между убийством Мартина Лютера Кинга и избранием Барака Обамы президентом в 2008 году и одним из лидеров «левого фланга» американской политики. Он был ключевой фигурой прогрессивного движения — коалиции организаций, защищающих права и интересы различных меньшинств, а также бедных.

Джесси Джексон на марше за гражданские права в Вашингтоне в 1975 году The United States Library of Congress

Джексон продвигал принципы позитивной дискриминации, то есть целенаправленного приема на учебу и на работу по квотам представителей маргинализованных меньшинств (прежде всего, по расовому признаку) ради исправления исторической несправедливости. Также он считается главным популяризатором термина «афроамериканец» вместо «негр» (Negro), которым пользовался в том числе Кинг.

В последние годы Джексон тяжело болел. В 2017 году он сообщил, что у него болезнь Паркинсона. В ноябре 2025-го его госпитализировали с прогрессирующим надъядерным параличом — редким нейродегенеративным заболеванием, которое симптомами может напоминать паркинсонизм: человек теряет равновесие, появляется скованность мышц, нарушается речь, развивается деменция.