Украинские дроны атаковали юг России. В Севастополе пострадал ребенок, в Краснодарском крае загорелся Ильский НПЗ

Севастополь подвергся одной из самых продолжительных атак за последнее время, сообщил назначенный Россией губернатор Михаил Развожаев. По его словам, над регионом было сбито более 24 беспилотников.

По предварительной информации ранен один ребенок, написал Развожаев. Обломки беспилотников упали в разных районах города — на улице Гоголя упавшая боевая часть сдетонировала в одном из дворов; множественные осколки и обломки обнаружили во дворах частных домов жители ТСН СНТ «Прогресс». Обломки также упали в районе Фиолентовского шоссе

Также дроны атаковали Краснодарский край. В Сочи, Новороссийске, Геленджике и других населенных пунктах звучал сигнал беспилотной опасности, сообщили в оперативном штабе региона.

В поселке Ильский Северского района из-за падения обломков беспилотников пострадали два человека, их госпитализировали. Повреждены четыре частных дома. В Крымском районе Краснодарского края фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный.

В результате атаки начался пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, пострадавших нет. Поврежден резервуар с нефтепродуктами. Кроме того, фрагменты беспилотника найдены в районе стадиона академии ФК «Краснодар».

По данным Минобороны, вечером 16 февраля над регионами России были перехвачены 76 украинских беспилотников, большинство из них — над югом страны. О масштабе последовавшей ночной атаки в ведомстве пока не сообщали.