The Guardian: британские банки хотят ускорить создание аналогов Visa и Mastercard. Лондон опасается отключения американских платежных систем

Руководители британских банков запланировали первую встречу для создания национальной альтернативы Visa и Mastercard — на фоне растущих опасений, что США могут отключить американские платежные системы, пишет The Guardian.

Встреча под председательством главного исполнительного директора Barclays UK Вима Мару состоится 19 февраля.

Инициатива по созданию национальной платежной системы, которая финансируется группой инвесторов из лондонского финансового сектора и поддерживается правительством, обсуждалась годами. Но недавние угрозы Трампа в адрес союзников по НАТО из-за Гренландии усилили опасения, что чрезмерная зависимость от американских компаний может поставить под удар платежи в Великобритании и экономику в целом, пишет The Guardian.

«Если Mastercard и Visa будут отключены, это отбросит нас в 1950-е годы. Конечно, нам нужна суверенная платежная система», — сказал один из руководителей, знакомый с проектом. The Guardian отмечает, что, хотя британские чиновники подчеркивают необходимость резервной системы, они воздерживаются от прямых заявлений о том, что источником их опасений являются именно угрозы со стороны США.

Предполагается, что новая национальная платежная система будет введена в эксплуатацию к 2030 году.

Mastercard и Visa сами участвуют в этой инициативе и входят в группу инвесторов наряду с такими банками как Santander UK, NatWest, Nationwide, Lloyds Banking Group, а также оператором сети банкоматов Link и строительным обществом Coventry. Представители американских платежных систем заявили о своей приверженности британскому рынку и приветствовали появление конкуренции.

