Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях поправки к закону «О связи», которые обязывают мобильных операторов блокировать сотовую связь и стационарный интернет по требованию ФСБ.

В первой версии законопроекта говорилось, что услуги связи могут прекращаться при поступлении «запроса» от ФСБ в случаях, «установленных нормативными правовыми актами президента и правительства, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности».

Ко второму чтению документа «запросы» поменялись на «требования» ФСБ. Также из текста исчезли упоминания «угроз безопасности» и «нормативных актов правительства».

Таким образом, принятый закон позволяет президенту РФ лично устанавливать условия для блокировки связи в стране или отдельно взятом регионе, не объясняя, есть ли для этого основания.

Ранее власти объясняли необходимость принятия закона атаками украинских беспилотников. Предполагалось, что таким образом власти освободят операторов от ответственности за отключения связи, которые происходят по всей России.

