Власти Польши планируют предъявить России иск о репарациях по итогам Второй мировой войны и последующего периода, когда в стране был установлен коммунистический режим, пишет газета Financial Times.

Как рассказал журналистам директор польского Института военных потерь Бартош Гондек, сейчас по поручению премьер-министра Дональда Туска проводится расследование «исторических преступлений» России — и оно «будет гораздо более масштабным, чем работа по изучению нацистской жестокости, учитывая более чем четыре десятилетия, в течение которых Польша оставалась под советским влиянием во время холодной войны».

В 2022 году Польша требовала от Германии репарации на сумму 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов) за ущерб, понесенный в годы Второй мировой. В Берлине заявляли, что для немецких властей этот вопрос уже юридически закрыт.

По словам Гондека, пока преждевременно обсуждать, какую сумму репараций запросит Варшава у Москвы и будет ли она превышать размер требований к Германии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что в качестве репараций Польше Москва может предоставить ссылку на видео оперы .

В сентябре 2022 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда уже заявлял, что стране следует требовать репараций за Вторую мировую войну не только от Германии, но и от России. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагал проверить его высказывания для возможного привлечения политика к уголовной ответственности за реабилитацию фашизма и оскорбление памяти ветеранов.