В Латвии с дорожных указателей уберут названия городов России и Беларуси

Латвийское министерство сообщения собирается убрать с дорожных указателей упоминания российских и белорусских городов. Замену или частичное изменение соответствующих знаков планируется завершить к 30 сентября 2026 года.

Всего министерство сообщения насчитало в Латвии 235 указателей и информационных знаков, на которых упоминаются населенные пункты России и Беларуси. Общие затраты на переделку уже существующих знаков или замену их на новые в министерстве оценили в 120 тысяч евро.

В самоуправлениях Даугавпилса и Резекне, где такие знаки есть на муниципальных дорогах, предлагается провести замену за счет местного бюджета.

В министерстве сообщения, пишет Press, подчеркнули, что «обновление системы дорожных указателей с упоминанием населенных пунктов России и Беларуси должно проводиться с учетом приоритета безопасности дорожного движения, международных обязательств Латвии, а также внешнеполитической позиции страны и её солидарности с Украиной».

Отвечая на вопрос Латвийского радио, почему поменять указатели решили именно сейчас — через четыре года после начала российского вторжения в Украину — глава департамента автотранспорта министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс сказал (цитата по Delfi):

Прежде всего потому, что не сразу все осознали масштаб и суть происходящего — и мы, и общество, и другие политические институты, такие как Европейский союз и так далее. Кроме того, это не так просто — начать менять все сразу, буквально с завтрашнего дня. Сначала нужно было провести инвентаризацию. Эти знаки разные, установлены в разное время, имеют разные размеры.

В 2024 году Рижская дума переименовала улицы, связанные с Россией. Названия, в частности, сменили улицы Маскавас (Московская), Пушкина, Тургенева, Лермонтова, Гоголя и ряд других.